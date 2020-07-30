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رياضة | تعرف على أبرز الراحلين عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز الراحلين عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادى مانسشتر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني للفريق من تحسين وضعه فى جدول ترتيب بطولة الممتاز " بريميرليج " عقب استئناف البطولة بعد أن توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار في البلاد.

حيث أنهي نادى مانسشتر يونايتد من إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى المركز الثالث ليضمن التأهل رسميا لبطولة الموسم المقبل والتي غاب عنها فى الموسم الماضي.

وقرر المدير الفني للنادى الإنجليزي رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الفريق أبرزهم أوديون إيجالو الذي من المقرر أن ينتهي عقده خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بالإضافة إلي اللاعب الدولي الاسباني خوان ماتا الذي أصبح خارج حسابات المدرب سولشير.

كما يفضل النادى الإنجليزي من بيع كل من المدافع سمولينج الذي تم إعارته لصفوف روما الإيطالي و سانشيز الذي انضم على سبيل الإعارة لصفوف نادى إنتر ميلان الإيطالي.

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