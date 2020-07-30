رياضة | نجم ميلان السابق: أتمني عودة محمد صلاح للدوري الإيطالي.. وأتوقع نجاحه مع هذا الفريق بالكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ميلان السابق: أتمني عودة محمد صلاح للدوري الإيطالي.. وأتوقع نجاحه مع هذا الفريق بالكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريستيان زاكاردو نجم ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، أن محمد صلاح لا يناسبه اللعب في صفوف انتر ميلان، مشيرا إلى أنه سوف ينجح مع يوفينتوس في حال انتقل إلى الدوري الإيطالي.

وأشار زاكاردو في تصرحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، والذي يقدمه أحمد حسام ميدو، إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، في حال عاد للعب بالدوري الإيطالي مرة أخرى، فسيكون إضافة كبيرة لفريق يوفينتوس.

وأوضح النجم الإيطالي، أن محمد صلاح يحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وأن الجمهور هناك يحبه كثيراً ويتمنى عودته مرة أخرى.

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وقال النجم المتوج بكأس العالم مع إيطاليا، "من الصعب للغاية أن يلعب محمد صلاح في الانتر لوجود كونتي، لانه يعتمد على اللعب من الخلف، ويحتاج ذلك الجري الكثير، لذلك من الصعب أن يلعب صلاح معه لسرعته، لكنه قد يكون رائعاً مع أي ناد آخر".

وتابع، "مستوي ميلان تقدم كثيراً للأمام بعد أزمة كورونا، وابراهيموفيتش أضاف الكثير للفريق، وأثر نفسياً بشكل رائع علي اللاعبين، على الرغم من أن مستواه بشكل شخصي ليس بنفس القوة كما كان قبل 3 و4 أعوام، لكنه أضاف طابع إيجابي كبير علي جميع لاعبي الفريق".

واختتم، "في اعتقادي الشخصي أن ساري لن يستمر مع يوفنتوس العام المقبل، إلا إذا فاز بدوري الأبطال".

جدير بالذكر أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كانت له تجربة في صفوف نادي روما الإيطالي.