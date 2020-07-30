رياضة | ميدو: تصريحات فاروق جعفر "فضيحة"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: تصريحات فاروق جعفر "فضيحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة السابق، تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بشأن مجاملات الحكام في البطولات الإفريقية للأندية المصرية، بـ"الفضيحة".

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية في برنامجه"اوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، "ما قاله الكابتن فاروق جعفر "فضيحة"، ولايوجد أي فريق مصري حصد بطولة بسبب مجاملة الحكام، بل بالعكس هناك العديد من الحكام الذين أضاعوا بطولات ظُلماً علي الأندية والمنتخبات المصرية".

وأضاف، "الأندية المصرية تفوز بالبطولات بعرق أولادها ودعم جماهيرها، فقط لا غير".

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وواصل، "الكابتن فاروق جعفر أحد أكبر نجوم الزمالك والكرة المصرية، لكن لديه تصريحات كثيرة غير صحيحة تماماً ولا يمكن أخذها علي محمل الجد، وهدف تلك التصريحات فقط إثارة الجدل".

وتابع ميدو في تصريحاته، "الإعلام المغربي استخدم تصريحات الكابتن فاروق جعفر للضغط علي الاتحاد الافريقي بشأن مباريات أنديتها أمام الأندية المصرية في دوري الأبطال".

ووجه ميدو رسالة لـ الإعلام المغربي، قائلا، "لا تستغلوا تصريحات الكابتن فاروق جعفر للضغط علي الكاف، لأنها على محمل الهزار فقط".