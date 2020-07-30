رياضة | نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى كهربا.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى كهربا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاد مروان محسن مهاجم الأهلي، بلاعبي الفريق وتركيزهم بالفترة الحالية وذلك تحضيرا لمسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي:«مركزين في الفترة الحالية، والجميع على قلب رجل واحد، وبمشيئة الله نفرج جمهور الأهلي».

وعن محمود عبدالمنعم "كهربا"قال ، أثناء استضافته عبر قناة "الأهلي":"كهربا إضافة للفريق وكلنا سوف جماهير الأهلي بالفترة المقبلة".

يذكر ان الدوري سيعود بعد أيام قليلة، وكان الأهلي قد لعب وديتين بالفترة الأخيرة أمام سموحة والجونة ونجح في الفوز بهما.