رياضة | نابولي يرفض عرض مانشستر سيتي لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نابولي يرفض عرض مانشستر سيتي لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي رفض العرض الذي قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي إيطاليا بأن المان سيتي عرض على نابولي مبلغ يبلغ قدره 65 مليون يورو من أجل التعاقد مع كوليبالي ولكن هذا العرض لم يلقى قبول إدارة البارتينوبي.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن نابولي سيكون على استعداد للسماح برحيل كوليبالي في الصيف الحالي مقابل 75 أو 80 مليون يورو.

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ونوهت الشبكة الإيطالية أنه إذا لم يستطع أي نادي دفع هذا المبلغ فإن نابولي سيبقي على كولبيالي بين صفوفه في الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن كوليبالي ليس في عجلة من أمره هو الآخر للرحيل عن صفوف نابولي، حيث صرح النجم السنغالي في وقت سابق بأنه سيكون سعيدًا في نابولي دائمًا مهما حدث.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن عقد النجم السنغالي يمتد مع نابولي لمدة 3 مواسم أخرى.