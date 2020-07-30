رياضة | وليد عادل: رحيلي عن غزل المحلة "غلطة" ويجب مساندة إتحاد الكرة لـ"المظاليم"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد عادل: رحيلي عن غزل المحلة "غلطة" ويجب مساندة إتحاد الكرة لـ"المظاليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف وليد خلال تصريح لـ"الخليج 365 الرياضي " أنه يريد العودة مرة أخرى إلى زعيم الفلاحين قائلاً: رحيلي عن غزل المحلة كانت أكبر غلطة وانا لو كنت إستمريت مكنتش هلعب وبتمنى أرجع تاني لأنه النادي الوحيد اللي كنت مرتاح فية نفسياً.
وأكد "عادل" أن الأفضل حالياً لغزل المحلة هو لعب دورة ترقي نظراً لأنه يمتلك حالياَ فرصة كبيرة من أجل العودة مرة أخرى إلي الدوري الممتاز.
وطالب وليد عادل من إدارة إتحاد الكرة بضرورة مساندة أندية القسم الثاني واللاعبين بعد توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا لأنه يوجد عدد كبير من اللاعبين في المظاليم لا يستطيع العيش بسبب الأوضاع المالية.
وإختتم حديثة قائلاً : سبب من أسباب إنهيار الكرة في مصر هو إستغلال عدد من السماسرة للاعبين بالإتفاق مع أحد المدربين من أجل تسجيلهم في أحد الأندية.
يذكر أن وليد عادل لعب من قبل لأندية غزل المحلة و دمنهور و ومنتخب السويس قبل أن ينضم لفريق الزرقا.