رياضة | محمود عماد: سعيد بعودة الدوري..وأحلم بالإنضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود عماد: سعيد بعودة الدوري..وأحلم بالإنضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار محمود عماد لاعب بتروچت، بأن عودة الدوري من أفضل قرارات اللجنة الخماسية، لعدم ضياع مجهودات الأندية في كافة الدرجات، وتطبيق قرار عودة النشاط الرياضي

وكشف اللاعب أن إتحاد الكرة يعتني باللاعبين، قبل عودة المسابقات بإجراء المسحات، بجانب قيام الأندية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم الملاعب قبل التدريبات والوديات، للإطمئنان علي سلامة اللاعيبن.

وأضاف :'أن أزمة كورونا أثرت ماديا ،ونفسيا ،وبدنيا مما أدي لشعور الشخص بالوحدة ، وبالرغم من ذلك لم ألجأ لوظيفة أخرى سوي كرة القدم، وكنت علي إقتناع بعودة الدوري.

أستكمل :'أن عودة الدوري مكسب للنادي الأهلي ولجماهيره، لإقترابة من اللقب، وأنا أفتخر بأنني أهلاوي ،وأيضا أسرتي، وأطمح بمشاركتي مع النادي الأهلي يوما ما لأنه من أفضل، وأعظم الأندية، ،مشيرا إلي أن أفضل حارس مرمي في مصر هو محمد الشناوي .

أختتم حديثه :'بأنه يفضل بعد إنتهاء الموسم الحالي للدوري ،بدء الموسم الجديد في شهر أكتوبر .