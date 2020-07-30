شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالرازق: حسني عبدربه أكثر لاعب استفاد ماديًا وكرويًا من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالرازق، نجم الإسماعيلي السابق، إن حسني عبدربه أكثر لاعب في تاريخ النادي استفاد وأفاد ماديا وكرويا خلال مسيرته.

أضاف في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «ten»: «حسني لاعب مميز وقدم الكثير للنادي، لكنه استفاد من تواجده كثيرا ماديا وكرويا من خلال مشاركته مع المنتخب الوطني والفوز بألقاب قارية».

تابع: «حسني كان يريد اللعب للنادي الأهلي، لكن موقف جماهير الإسماعيلي وراء عدم إتمام الصفقة في ذلك التوقيت».