شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالرازق: حسني عبدربه أكثر لاعب استفاد ماديًا وكرويًا من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالرازق، نجم الإسماعيلي السابق، إن حسني عبدربه أكثر لاعب في تاريخ النادي استفاد وأفاد ماديا وكرويا خلال مسيرته.
أضاف في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «ten»: «حسني لاعب مميز وقدم الكثير للنادي، لكنه استفاد من تواجده كثيرا ماديا وكرويا من خلال مشاركته مع المنتخب الوطني والفوز بألقاب قارية».
تابع: «حسني كان يريد اللعب للنادي الأهلي، لكن موقف جماهير الإسماعيلي وراء عدم إتمام الصفقة في ذلك التوقيت».
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