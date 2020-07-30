شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالرازق: تمنيت ألا يتحدث فاروق جعفر عن «الانحياز التحكيمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالرازق، نجم الإسماعيلي السابق، إن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، لا يستحق الذبح بسبب تصريحاته الأخير حول الانحياز التحكي لصالح الأندية المصرية.

أضاف «عبدالرازق» في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «ten»: «فاروق جعفر لاعب كبير وخانه التعبير في هذا التصريح، وكان لا بد من التفكير في هذا الكلام قبل الإدلاء به».

تابع: «تمنيت أن لا يتحدث فاروق جعفر عن هذا الموضوع نهائيا حتى لا يتعرض للهجوم الشرس الذي حدث بعد تلك التصريحات».