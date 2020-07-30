شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا يكشف المستور فى برنامج رامز جلال: "كنت بمثل كويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف محمود كهربا لاعب الأهلى، بأنه كان على علم بالمقلب الذى ظهر فيه خلال شهر رمضان، وتحديدا فى برنامج المقالب الذى يقدمه رامز، وقال كهربا خلال استضافته بقناة الأهلى:" لو تابعتوا ردود أفعالى هتعرفوا أنى كنت بمثل كويس"، فى إشارة إلى أنه كان على علم مسبق بالمقلب وفكرة البرنامج قبل تصوير الحلقة.

وقال كهربا: "نفسى أتعلم التمثيل والله، ولو شوفتونى فى برنامج رامز جلال فى شهر رمضان هتعرفوا أن بمثل كويس ولا لأ".

وقال محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات.

أكد كهربا خلال حواره مع قناة الأهلى أنه سعيد بوجوده فى النادى الأهلى، لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء.

Advertisements

وتحدث كهربا عن جلوسه احتياطيا قائلا:" ليس من طبعى الجلوس احتياطيا ولكنى راضى في الأهلى وكل من يعمل في النادى الأحمر يساعدنى على النجاح".

وأضاف عن علاقته بالجماهير:" عمرى ما أخزل جمهور الأهلى ومهما حصل أنا هشيلهم فوق رأسى وعندما وقعت للزمالك جمهور الأهلى كان يرانى ويسألنى متى تعود للأهلى".

وقال نجم هجوم الأهلى، إن نجوم النادى الأحمر لديهم عقيدة راسخة في أدمغتهم بالبحث عن المكسب في المباريات مؤكدا أنهم لا يعرفون الخسارة أو التعادل.

وتحدث كهربا عن ما إذا كان فريقه قد حسم الدوري أو لا قائلا:" البطولة ما زالت في الملعب والأهلى دائما لا يتحدث عن حسم الأمور إلا فى نهايتها ونأخذ مباراة بمباراة".

وعن دوري أبطال أفريقيا قال: "أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلى وإسعاد جماهير القلعة الحمراء".

وكشف كهربا علاقته بزميله صالح جمعة قائلا:" عندما أحضر إلى التدريبات أجد صالح ليأخذنى ونذهب إلى الجيم سويا" مختتما:" صالح خسر الكثير من وزنه ولديه رغبة قوية في العودة".