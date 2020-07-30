شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: وزير الرياضة رفض قرار تغريم لاعبي سموحة المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه لن ينفذ قراره الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بتغريم وتوقيع عقوبات مالية على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا بداعي إهمال الإجراءات الطبية المتبعة خاصة أن نادى سموحة حريص على توفير كل الأجواء الصحية للاعبيه وقال فرج عامر لـ"الخليج 365" إن الدكتور أشرف صبحى رفض تفعيل هذا القرار وأخطر سموحة بذلك لذا لن يتم تفعيل هذا القرار.

ويتواجد حالتان إيجابيتان فى صفوف فريق سموحة، بعد إجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا وهو ما دفع رئيس سموحة لإعلان توقيع غرامات مالية على أى لاعب يصاب بكورونا.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك تنسيقًا يتم بين الوزارة مع الاتحاد الدولى "فيفا" ومعهم اللجنة الخماسية بشأن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن اللائحة النهائية لم تصل من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الآن، وأن الفترة الأخيرة شهدت مناقشات ومشاورات بين اللجنة الخماسية ومندوبى "فيفا" بشأن اللائحة النهائية، وأنه من المتوقع أن تصل اللائحة الجديدة خلال الأيام المقبلة وعلى أقصى تقدير بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم إرسالها للأندية لاطلاعهم عليها.

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وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمندوبى "فيفا" أن هذا الأمر مرفوض لأنه يعرض الجمعية العمومية للبطلان، خاصة بعد استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية بعد صدور القانون الجديد الخاص بمراكز الشباب وعدم توفيق أوضاعهم، بجانب أن أغلب الأندية لن ترضى عن اللائحة التى تقلص عدد الجمعية العمومية وسيتم رفض البنود التى وضعها اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة كى يتم تقليص الجمعية العمومية على أساسها.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى باللاعب محمود حسن تريزيجيه وزميله أحمد المحمدى في الإبقاء رسميًا علي فريقهما أستون فيلا بالبريميرليج، فى ظل المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في المباريات الأخيرة ما ساهم في نجاح الفريق في عدم الهبوط الذي كان يصارعه في الدوري.