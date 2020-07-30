شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالرازق: باهر المحمدي يقدر بـ50 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالرازق، نجم الإسماعيلي السابق، إن «باهر المحمدي لاعب من طراز فريد، وأحد نجوم الفريق في هذا الموسم، وسعره الطبيعي 50 مليون جنيه».

أضاف في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «ten»: «باهر سينتقل للاهلي في السنوات القادمة لا محالة لكن ليس عن طريق الإسماعيلي، ومن الوارد أن يخوض تجربة احترافية وينتقل منها إلى الأهلي».

تابع: «أسعار اللاعبين في هذا التوقيت خيالية، وكان لا بد من وضع حد معين حتى لا نرى هذه الأسعار في السنوات القادمة».