شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق: «أكره الأهلي وأتمنى أن يخسر جميع مبارياته» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي السعيد، مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق، إنه «يكره النادي الأهلي ويتمنى خسارته جميع مبارياته».
أضاف «السعيد» في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء: «أكره الأهلي ولا أتمنى فوزه في أي مباراة، ولكني لا أسئ له في شيء، هي مشاعر كره فقط».
تابع: «في النهاية علينا احترام الجميع وعدم الإساءة لبعضنا البعض».
من جهة أخرى، اعتبر «السعيد» أن إبراهيم سعيد «أفضل مدافع شاهدته في حياتي».
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