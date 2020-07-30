شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق: «أكره الأهلي وأتمنى أن يخسر جميع مبارياته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي السعيد، مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق، إنه «يكره النادي الأهلي ويتمنى خسارته جميع مبارياته».

أضاف «السعيد» في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء: «أكره الأهلي ولا أتمنى فوزه في أي مباراة، ولكني لا أسئ له في شيء، هي مشاعر كره فقط».

تابع: «في النهاية علينا احترام الجميع وعدم الإساءة لبعضنا البعض».

من جهة أخرى، اعتبر «السعيد» أن إبراهيم سعيد «أفضل مدافع شاهدته في حياتي».