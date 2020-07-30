شكرا لقرائتكم خبر عن «النقطة جنبته السقوط».. شادي محمد: رفضنا تفويت مباراة لفريق مهدد بالهبوط وخرجنا متعادلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، عن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، في أزمة تصريحاته المثيرة للجدل حول الانحياز التحكيمي لصالح الأندية المصرية والمنتخب الوطني.

وقال «محمد» في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «Ten»، الأربعاء: «فاروق جعفر ذو قيمة كبيرة في كرة القدم، ومن الوارد أن يخطأ، ولا يجب ذبحه بسبب تصريحاته الأخيرة».

أضاف: «الأهلي تعرض لظلم كبير في التحكيم ببعض المباريات الأفريقية، وأبرزها واقعة يد انرامو والعرجون، وكانت في مباريات حاسمة ونهائيات».

وتابع: «الأهلي أكثر الأندية تعرضا للظلم التحكيمي خلال السنوات الماضية، لكن تصريحات فاروق جعفر قللت من نادي الزمالك أكثر من أي نادي آخر».

في السياق، أشار شادي محمد إلى إنه «في أحد المواسم وبينما كان الأهلي قد حسم بطولة الدوري، طلب منا أحد لاعبي فريق مهدد بالهبوط تفويت المباراة».

أضاف: «المدير الفني وقتها، مانويل جوزيه، خاض المباراة بالتشكيل الأساسي، ورفضنا طلب لاعب الفريق المنافس، وقدمنا مباراة قوية وانتهت بالتعادل».

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ختم قائلًا: «الفريق المنافس استطاع البقاء في الدوري بعد حصوله على هذه النقطة من تلك المباراة».