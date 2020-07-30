شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيجه يتهم «يويفا» بمجاملة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» «لم يقم بعمل رائع» في التحقيق مع مانشستر سيتى الإنجليزى، بخصوص رفع عقوبة إيقافه أوروبيًا.
قبل أسبوعين، اكتشفت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن العديد من الاتهامات التي وجهت لمانشستر سيتى بانتهاك القواعد المالية من قبل «يويفا» لا يمكن إثباتها، لذلك قررت رفع العقوبة على السيتزنز.
وقال كارل هاينز رومينيجه، في تصريحات نشرتها صحيفة «سبورت»، الإسبانية: «أعتقد أن قرار كأس النهائى كان نتيجة عدم قيام لجنة مسؤولة من اليويفا بعمل رائع، ما سمعته من مصادر مختلفة هو أنه لم يكن منظمًا بشكل جيد».
وحول آلية اللعب المالى النظيف، التي جعلها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم أقل تقييدًا حتى تتمكن الأندية من التعامل مع الخسائر الناجمة عن الوباء، قال رومينيجه إنه حافظ على «التفاؤل» بين الأندية.
وواصل: «فى السنوات العشر الماضية، تغيرت كرة القدم بشكل كبير من حيث السلوك المالى، لذلك علينا أن نجد أدوات مختلفة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
كانت هذه تفاصيل خبر رومينيجه يتهم «يويفا» بمجاملة مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.