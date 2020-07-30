شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيجه يتهم «يويفا» بمجاملة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» «لم يقم بعمل رائع» في التحقيق مع مانشستر سيتى الإنجليزى، بخصوص رفع عقوبة إيقافه أوروبيًا.

قبل أسبوعين، اكتشفت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن العديد من الاتهامات التي وجهت لمانشستر سيتى بانتهاك القواعد المالية من قبل «يويفا» لا يمكن إثباتها، لذلك قررت رفع العقوبة على السيتزنز.

وقال كارل هاينز رومينيجه، في تصريحات نشرتها صحيفة «سبورت»، الإسبانية: «أعتقد أن قرار كأس النهائى كان نتيجة عدم قيام لجنة مسؤولة من اليويفا بعمل رائع، ما سمعته من مصادر مختلفة هو أنه لم يكن منظمًا بشكل جيد».

وحول آلية اللعب المالى النظيف، التي جعلها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم أقل تقييدًا حتى تتمكن الأندية من التعامل مع الخسائر الناجمة عن الوباء، قال رومينيجه إنه حافظ على «التفاؤل» بين الأندية.

وواصل: «فى السنوات العشر الماضية، تغيرت كرة القدم بشكل كبير من حيث السلوك المالى، لذلك علينا أن نجد أدوات مختلفة».

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