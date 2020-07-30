شكرا لقرائتكم شوقى السعيد: لو تجربة بيراميدز كانت في الإسماعيلى مكانش حد خد بطولة تانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، أن تجربة بيراميدز لو كانت اتنفذت في نادى الإسماعيلى كانت الأمور اختلفت 100% ومحدش خد بطولة غيره.

وقال شوقى السعيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة": "لو الفلوس بتاعة بيراميدز أتدفعت في الإسماعيلى مكانش فريق خد بطولة غيرهم وكانت تجربة هتكون أفضل من بيراميدز".

وأوضح مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، "إن الإسماعيلى مظلوم إعلاميا، وأكبر مثال هو محمد حمص الذى سجل هدفا في منتخب إيطاليا ومش واخد حقه، لو كان في الاهلى والزمالك كان الإعلام لحد الآن أتكلم عليه ومجد فيه حتى الآن".

وأضاف شوقى السعيد: "محمد حمص كان بيجدد بـ350 ألف جنيه في الموسم وحسنى عبد ربه كان بيكمل الفلوس من جيبه علشان ياخد مليون جنيه في الموسم زيى وأنا لا أذكر جانب محمد حمص".

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وتابع شوقى السعيد: "محمد صلاح في كل معسكر بيكون عارف أعياد ميلاد اللاعبين وبيجيب هدية لكل لاعب يوم عيد الميلاد، وجابلى سماعة هدية "هاند فرى" فأحمد الشناوى أشار عليه يجيب لى سماعات كبيرة وكنا في معسكر بوتسوانا، وجيت به من المطار فشلت تريقة كبيرة أنى جايب مروحة من ليبيا وفى صحفى خدنى صورة وبيقولى ايه ده قولتله جايب قرد من بوتسوانا بهزار فنزلت في الجرايد".

وأضاف نجم الزمالك والإسماعيلى السابق: "أن نادى الأهلى دمر فريق الإسماعيلى بعد 2002، لأن الدراويش كانت فرقة كبيرة لا يستطيع أحد هزيمتها، فخد منها محمد بركات وعماد النحاس وأحمد فتحى وكل اللاعبين، بسيناريو واحد هو الاحتراف في الخارج والعودة على الأهلى".

وأوضح شوقى السعيد: "أبو الدبابيس إشاعة كبيرة طلعت عليا في مباراة الأهلى أمام الجونة، ومفيش حاجة حقيقية وكمان أنى بخربش وبضرب وكل ما في الأمور أنى بدخل قوى في الملعب".