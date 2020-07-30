شكرا لقرائتكم شوقى السعيد: مرتضى منصور زعق لمحمد حلمى ونزلنى فى الشوط التانى أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أجبر محمد حلمى على نزولى فى مباراة الأهلى فى الشوط الثانى.

وقال شوقى السعيد فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور الثالثة": "مرتضى منصور هو اللى نزلنى الشوط الثانى فى مباراة الأهلى والزمالك اللى اتهزمنا فيها 2 /0، ونادى على محمد حلمى لعب شوقى السعيد الشوط الثانى ونزلت، بس هو مش بيتدخل فى التشكيل ولكن هذه هى المرة الوحيدة".

وأضاف مدافع الزمالك السابق: "محمد حلمى بالنسبة لى مش مقنع مع أنه نتائجه كبيرة وكويسة بس أنا مش بشوفه مدرب كويس، ومفيش مدرب أجنبى ومصرى استفدت منه والمدربين المصريين بيفشلوا فى كل مكان وبيروحوا مكان تانى يفشلوا برضو وبيكملوا عادى و90% من المدربين بيدربو باسمهم فقط".

وعن مؤمن سليمان، قال شوقى السعيد: "خدنا كأس مصر من الأهلى مع الزمالك بروح اللاعيبه مش بسبب مؤمن سليمان ومكانش موفق مع الزمالك والمقاصة وبتروجت وكان السبب فى الخسارة من صن داونز، على ععكس إيهاب جلال الذى يعد من المدربين المتميزين والذى له طريقة معينة وبتحس بطريقة لعبه فى كل نادى بيمسكه".

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وتابع شوقى السعيد: "لو الفلوس بتاعة بيراميدز أتدفعت فى الإسماعيلى مكانش فريق خد بطولة غيرهم وكانت تجربة هتكون أفضل من بيراميدز".

وأوضح مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، "إن الإسماعيلى مظلوم إعلاميا، وأكبر مثال هو محمد حمص الذى سجل هدفا فى منتخب إيطاليا ومش واخد حقه، لو كان فى الأهلى والزمالك كان الإعلام لحد الآن أتكلم عليه ومجد فيه حتى الآن".

وأضاف شوقى السعيد: "محمد حمص كان بيجدد بـ350 ألف جنيه فى الموسم وحسنى عبد ربه كان بيكمل الفلوس من جيبه علشان ياخد مليون جنيه فى الموسم زيى وأنا لا أذكر جانب محمد حمص".