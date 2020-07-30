عمومية كرة اليد تنقلب على تصويتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو



شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإماراتي لكرة اليد الذي عقد، أمس الأربعاء، في فندق انتركونتينينتال في دبي فيستفال، مناقشات ساخنة وقرارات تم التراجع عنها في ما يتعلق بالانتخابات، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد قبل الانتخابات القادمة.

ترأس الاجتماع محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد، بحضور جميع الأعضاء ممثلي الأندية الـ16، وبدأت جلسة العمومية باختيار نبيل عبدالكريم من نادي الوصل، وإبراهيم بغداد من نادي دبا الحصن، وعبدالله مبارك الدرمكي، في لجنة الإشراف على انتخابات اتحاد اليد القادمة.

وبدأ ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي، المناقشات الساخنة عندما اعترض على نظام التصويت، وطالب بتحديد الوزن التصويتي على أن يكون هناك تساو بين الأندية الجديدة، والأندية صاحبة التاريخ في اللعبة، وتدخل ممثل الهيئة وحسم الجدل بتضمين اعتراض ماجد سلطان كملاحظة تناقش فيما بعد.

من جهته، طالب محمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل بإجراء تعديلات، لأن النصوص في النظام الأساسي وردت فيها كلمة «هيئة» ويجب أن تستبدل بها كلمة «اللجنة الأولمبية»، كي لا يعتبر هناك تدخلاً حكومياً في عمل الاتحاد، لكون الهيئة جهة حكومية.

كما اعتبر العامري رداً على اقتراح ماجد سلطان في مسألة الوزن التصويتي أن المساواة بين الأندية مطلوبة، وليس هناك ناد صغير، وآخر كبير، لأنه يعتبر تمييز وتفرقة بين الأندية التي تنضوي تحت لواء اتحاد واحد.

وبعد اللجوء إلى التصويت اعتمدت عمومية اليد، تأجيل اعتماد النظام الأساسي، وإقامة الانتخابات وفقاً للائحة عام 2016، وهنا تدخل العامري وصوّب الموقف، وقال: لا انتخابات من دون نظام أساسي فهو الذي يحدد لائحة الانتخابات، وفي نظام 2016 لا يوجد هناك عبارة، أو نص حول نظام القوائم الذي قد يفرض نفسه في الانتخابات.

من جهته، قال ماجد سلطان إن اعتماد لائحة عام 2016 يعتبر تدخلاً حكومياً، وعاد العامري للتشديد على انه لا انتخابات من دون نظام أساسي، ولابد من تعديل واعتماد اللائحة أولاً، ووضع لائحة انتخابات لا توجد فها كلمة «هيئة».

وتابع العامري: أي انتخابات من غير نظام أساسي باطلة، وغير شرعية، واستشهد هنا بإعادة انتخابات السباحة ورابطة المحترفين، والهيئة صحيح أنها موجودة في الجمعية لكن كمراقب فقط.

وبعدما تم اختياره رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات، قال العامري: أنا اعتذر عن الرئاسة لأني لا أريد أن أزج اسمي في عمل غير قانوني.

وبعد مناقشات انقلبت الجمعية العمومية على تصويتها السابق، وقررت تأجيل اعتماد النظام الأساسي، وتشكيل لجنة لإعداد النظام برئاسة محمد العامري، وهي تضم حمدان الزيودي، ومعه محمد كاهور، وحسن المرزوقي، وعضو آخر لم يحدد.