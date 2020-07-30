النمساوي ستيفان على رادار اتحاد كلباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أبدى اتحاد كلباء رغبته في التعاقد مع اللاعب النمساوي ستيفان شفاب (29 عاماً) صانع ألعاب فريق رابيد فيينا النمساوي، عبر فتح خط التفاوض مع ناديه للانتقال لصفوف النمور في صفقة انتقال حر؛ بعد صرف النظر عن الإكوادوري كازاريس لاعب أتليتكو مينيرو البرازيلي؛ بسبب المبالغة في المطالب المالية التي حالت دون إتمام الصفقة.

على خط آخر، قررت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء إقامة معسكر تدريبي بالفجيرة ابتداء من الثاني من أغسطس/آب المقبل، عقب عيد الأضحى مباشرة لمدة أسبوعين استعداداً للموسم الجديد؛ وذلك بعد الرفض الكامل لفكرة إقامة معسكر خارج الدولة؛ نظراً للظروف الصحية العالمية بشأن فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد محمد عبد الله الزعابي مشرف الفريق الأول، حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح؛ من أجل تقديم موسم مثالي؛ يرضي تطلعات الجماهير الكلباوية، منوهاً إلى أن الفريق سينتظم في معسكر تدريبي مغلق عقب عيد الأضحى، قبل المشاركة في الدورة الرباعية لنادي الشارقة والتي تضم إلى جانب الفريق الكلباوي كلاً من عجمان وخورفكان إلى جانب الشارقة المضيف خلال الفترة من 18 الى 27 أغسطس/آب المقبل.

من جانبه، أشاد الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق الكلباوي بفكرة الدورة الرباعية التي أطلقها نادي الشارقة في إطار البرنامج الإعدادي، خاصة في ظل فترة التوقف الطويلة التي عانتها الفرق خلال الفترة السابقة، مبدياً ارتياحه للمرحلة الأولى من الإعداد، والتي كان التركيز خلالها على الجوانب البدنية بشكل يومي، إضافة إلى تمارين الجيم ثلاث مرات أسبوعياً، مؤكداً أن شكل الفريق سيكون أفضل بكثير عما كان عليه في الموسم المنصرم، لاسيما في ظل الانتدابات الجديدة الذين انضموا لصفوف النمور.