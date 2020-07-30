شوقى السعيد : محمد صلاح " متواصع " وأهدانى ساعة هدية فى عيد ميلادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول متواضع جدا وأهداه هدية في عيد ميلاده اثناء تواجدهم مع المنتخب في بوتسوانا.
وقال شوقى السعيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة": "محمد صلاح في كل معسكر بيكون عارف أعياد ميلاد اللاعبين وبيجيب هدية لكل لاعب يوم عيد الميلاد، وجابلى سماعة هدية "هاند فرى" فأحمد الشناوى أشار عليه يجيب لى سماعات كبيرة وكنا في معسكر بوتسوانا، وجيت به من المطار فشلت تريقة كبيرة أنى جايب مروحة من ليبيا وفى صحفى خدنى صورة وبيقولى ايه ده قولتله جايب قرد من بوتسوانا بهزار فنزلت في الجرايد".
وأوضح شوقى السعيد: "أبو الدبابيس إشاعة كبيرة طلعت عليا في مباراة الأهلى أمام الجونة، ومفيش حاجة حقيقية وكمان أنى بخربش وبضرب وكل ما في الأمور أنى بدخل قوى في الملعب".
وأوضح مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق: "شوقى غريب من المدربين اللى مش بتقول على التشكيل اللى قبل المباراة على طول وكنت عامل حسابى أنى مش هلعب مع المنتخب وكل اللاعبين كانت بتقول تشكيل ولم أتواجد في أي تشكيل فيهم فمعرفتش أنام طول الليل وتانى يوم لقيت نفسى أساسى وكان الشوط الأول كارثى".
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