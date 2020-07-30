شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: كنت أفتقد كهربا كثيرا ووجوده فى الأهلى يشكل ضغط على المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جماهير القلعة الحمراء بأنها أكبر دافع لعودته مرة أخرى للمشاركة مع فريقه في المباريات.

قال جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى :" أركز بأن تكون ثقة الجماهير تلك هي أكبر دافع لي للعودة من جديد في الفترة القليلة المقبلة"، مضيفا:" في يوم عودتي للتدريبات مؤخرا بعد فترة طويلة من الغياب، عدت للمنزل وتابعت ردود فعل الجماهير على السوشيال ميديا كنت أشعر بالكسوف ومحرج من رد فعلهم وسعادتهم لمجرد عودتي للتدريبات".

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وكشف صالح تفاصيل علاقته بصالح جمعة:" كهربا يشجعني في كل تدريب ويتواصل معي باستمرار، كنت مفتقد لاعب مثل كهربا يكون متواجد معي في النادي الأهلي".

وواصل،" وجود كهربا في الأهلى خلق حالة كبيرة من السعادة ونفسيا وجود الفولت كلاعب كبير معنا يشكل ضغوط على المنافس".

وعاد صالح جمعة عاد لتدريبات الأهلى الجماعية مؤخرا بعد فترة طويلة من الابتعاد بأمر من ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق ولم يشارك صاحب الـ26 عاما في أية مباراة رسمية مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات حتى الآن.