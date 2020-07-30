شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوناجم يعودان إلى القاهرة خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الزمالك، من المغرب إلى القاهرة، خلال 72 ساعة القادمة على حد أقصى فجر الأحد المقبل، وذلك من خلال رحلة ترانزيت ستكون عن طريق فرنسا أو دبى، حيث ينتظر مسئولى الأبيض أقرب رحلة للحجز لهما بها خلال اليومين المقبلين بحد أقصى فجر الأحد، بعدما حرصت إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة، تحت إشراف أمير مرتضى، على إنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفرهم من المغرب سواء إلى دبى أو فرنسا.

ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزملك، لتجهيز جميع لاعبى الفريق استعدادا للاستئناف النشاط الرياضى، بعدما تقرر عودة منافسات الدورى الممتاز، يوم 6 من شهر غسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يسعى مسئولى الأبيض لاستعادة الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لتجهيزهما جيدًا استعدادا للمرحلة المقبلة، بعدما تسبب تعليق النشاط الرياضى فى تواجدهما فى المغرب طوال الفترة المقبلة، خاصة أن الأبيض سيكون لديه مواجهة مرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل.

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، فى ختام معسكر الفريق ببرج العرب، قبل أن يحصل اللاعبين على راحة خلال اليومين المقبلين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، فيما قرر الفرنسى كارتيرون دخول اللاعبين فى معسكر مغلق أخر بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز.