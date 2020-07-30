شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: "لن أرحل عن الأهلى حتى لو هشيل كور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات.

أكد كهربا خلال حواره مع قناة الأهلى أنه سعيد بوجوده في النادى الأهلى لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء .

وتحدث كهربا عن جلوسه احتياطيا قائلا:" ليس من طبعى الجلوس احتياطيا ولكنى راضى في الأهلى وكل من يعمل في النادى الأحمر يساعدنى على النجاح".

وأضاف عن علاقته بالجماهير :" عمرى ما أخزل جمهور الأهلى ومهما حصل أنا هشيلهم فوق رأسى وعندما وقعت للزمالك جمهور الأهلى كان يرانى ويسألنى متى تعود للأهلى".

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وقال نجم هجوم الاهلى إن نجوم النادى الأحمر لديهم عقيدة راسخة في أدمغتهم بالبحث عن المكسب في المباريات مؤكدا أنهم لا يعرفون الخسارة أو التعادل.

وتحدث كهربا عن ما إذا كان فريقه قد حسم الدوري أو لا قائلا:" البطولة ما زالت في الملعب والأهلى دائما لا يتحدث عن حسم الأمور إلا فى نهايتها ونأخذ مباراة بمباراة".

وعن دوري أبطال أفريقيا قال:" أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلى وإسعاد جماهير القلعة الحمراء".

وكشف كهربا علاقته بزميله صالح جمعة قائلا:" عندما أحضر إلى التدريبات أجد صالح ليأخذنى ونذهب إلى الجيم سويا" مختتما:" صالح خسر الكثير من وزنه ولديه رغبة قوية في العودة".