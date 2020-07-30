خالد مهدى: يتبقى 7 حالات مصابة بالإنتاج الحربى و غرامات مالية على غير الملتزمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بتأجيل أول مباراتين للإنتاج الحربى في الدورى أمام أف سى مصر والأهلى بسبب ظروف الإصابات.
وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراتى أف سى مصر والنادى الاهلى ومراعاة ظروف إصابات كورونا التي ضربت في الفريق، حيث إن مختار مختار منزلش المران من 10 أيام ومعاه 15 لاعبا آخرين".
واتبع خالد مهدى: "سنضع غرامة كبيرة على اللاعبين بعد شفائهم من كورونا على اللاعبين التي ستصاب مرة أخرى بالفيروس نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية .
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