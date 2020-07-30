شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يطلب تأجيل مباراتين فى الدورى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى، أن حالة مختار مختار المدير الفنى للفريق باتت مستقرة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مسحة تأكيدية له و9 لاعبين أخرين للتأكد من التعافى بشكل نهائى من كورونا قبل نزول التدريبات الجماعية استعدادا لإستئناف الدورى.
وتابع أنه سيتم معاقبة أى لاعب فى الانتاج الحربى يتعافى من كورونا ثم تعاوده الاصابة مجددا وتوقيع غرامة مالية عليه حتى يلتزم الجميع بالإجراءات والاشتراطات الطبية.
فى شأن مختلف، كشف البرتغالي جونزالو الميدا محامي البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك الأسبق أن دعوى فيريرا ومعاونيه ضد الزمالك بدأت منذ 2015 وتم تأكيد قرار تغريم الزمالك من اللجنة الانضباطية بالفيفا.. وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أن تايم على قناة أون تايم سبورتس : القرار النهائي منح فيريرا ومساعديه والسماح لهم بتلقي تعويضا ماليا من الزمالك والذي كان ينبغي دفعه منذ 2018.
وشدد على أن الزمالك قام بتحويل الأموال ولكن استغرق الزمالك وقتا طويلا لدفع هذه الأموال لكن في النهاية تم دفعها بالفوائد وانهاء القضية، كما أن العقوبة تتضمن سداد الزمالك 5% فائدة عن كل سنة منذ 2015.
أضاف أن الزمالك تقدم بعدة قرارات للمحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا وكلا الاستئنافين تم رفضهما.
فيما اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.
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