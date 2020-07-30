شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يطلب تأجيل مباراتين فى الدورى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى، أن حالة مختار مختار المدير الفنى للفريق باتت مستقرة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مسحة تأكيدية له و9 لاعبين أخرين للتأكد من التعافى بشكل نهائى من كورونا قبل نزول التدريبات الجماعية استعدادا لإستئناف الدورى.

وقال مهدى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الاصابات العديدة بين اللاعبين بالكورونا من بينهم حارسين مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الأن.

وتابع أنه سيتم معاقبة أى لاعب فى الانتاج الحربى يتعافى من كورونا ثم تعاوده الاصابة مجددا وتوقيع غرامة مالية عليه حتى يلتزم الجميع بالإجراءات والاشتراطات الطبية.