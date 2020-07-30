شكرا لقرائتكم خبر عن محامى فيريرا: الزمالك دفع عقوبة موكلى ومعاونيه بفائدة 5% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالي جونزالو الميدا محامي البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك الأسبق أن دعوى فيريرا ومعاونيه ضد الزمالك بدأت منذ 2015 وتم تأكيد قرار تغريم الزمالك من اللجنة الانضباطية بالفيفا.. وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أن تايم على قناة أون تايم سبورتس : القرار النهائي منح فيريرا ومساعديه والسماح لهم بتلقي تعويضا ماليا من الزمالك والذي كان ينبغي دفعه منذ 2018.
وشدد على أن الزمالك قام بتحويل الأموال ولكن استغرق الزمالك وقتا طويلا لدفع هذه الأموال لكن في النهاية تم دفعها بالفوائد وانهاء القضية، كما أن العقوبة تتضمن سداد الزمالك 5% فائدة عن كل سنة منذ 2015.
أضاف أن الزمالك تقدم بعدة قرارات للمحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا وكلا الاستئنافين تم رفضهما.
فيما اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.
وواجه الزمالك كل من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرًا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية بالتعادل بهدف لكل فريق، والتي أقيمت علي استاد برج العرب في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، أحرز كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في مرمي الزمالك في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وبعد هدف الطلائع بدقيقة أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 7 بعدما تسلم بينية من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويضعها علي يسار محمد بسام معلنا تعادل الفريقين بعد مرور 7 دقائق.
وشهدت المباراة تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك وأحمد سيد زيزو ومصطفي محمد، وكان الزمالك هو الأكثر سيطرة وخطورة طوال أحداث الشوط الأول.
كما شهد الشوط الثاني احتساب ركلة جزاء لصالح فريق طلائع الجيش ولكن تم إلغاؤها بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو "فار"، كما تعرض أشرف روقا لاعب طلائع الجيش للطرد بعد نزوله كبديل بـ 6 دقائق فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر محامى فيريرا: الزمالك دفع عقوبة موكلى ومعاونيه بفائدة 5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.