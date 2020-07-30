شكرا لقرائتكم خبر عن محامى فيريرا: الزمالك دفع عقوبة موكلى ومعاونيه بفائدة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالي جونزالو الميدا محامي البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك الأسبق أن دعوى فيريرا ومعاونيه ضد الزمالك بدأت منذ 2015 وتم تأكيد قرار تغريم الزمالك من اللجنة الانضباطية بالفيفا.. وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أن تايم على قناة أون تايم سبورتس : القرار النهائي منح فيريرا ومساعديه والسماح لهم بتلقي تعويضا ماليا من الزمالك والذي كان ينبغي دفعه منذ 2018.

وشدد على أن الزمالك قام بتحويل الأموال ولكن استغرق الزمالك وقتا طويلا لدفع هذه الأموال لكن في النهاية تم دفعها بالفوائد وانهاء القضية، كما أن العقوبة تتضمن سداد الزمالك 5% فائدة عن كل سنة منذ 2015.

أضاف أن الزمالك تقدم بعدة قرارات للمحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا وكلا الاستئنافين تم رفضهما.

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