شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: لا أوافق على رحيل أى لاعب للنادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى طارق العشرى مدرب نادى المصرى البورسعيدى، على مستوى الاعبين في مباراتى بيراميدز التي أقيمت اليوم في ختام معسكر الفريقين في برج العرب، استعدادا لمواجهة الزمالك في الدورى المصرى.

وقال طارق العشرى في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة": "النهاردة نهاية المعسكر للفريقين واقترحت على بيراميدز لعب الماتشين علشان نمنح كل اللاعبين الفرصة للمشاركة في المباراة والاطمئنان على كل العناصر قبل مواجهة الزمالك واخترت بيراميدز لاقتراب مستواه من الزمالك".

وأوضح العشرى: "أن اللاعبين قدموا معسكر جيد وده مبشر جدا لأن قوام المصرى من الناشئين بسبب توقف القيد لنادى المصرى، ومفيش أمامى سوى قطاع الناشئين والولاد مبشرين جدا بالتنسيق مع ميميى عبد الرازق".

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وتابع مدرب المصرى: "هدفنا من المعسكر هو الارتقاء بمستوى اللاعبين وتطويره أداء اللاعبين وإكسابهم الاحتكاك اللازم والتعود على ملعب برج العرب".

وعن تدريب المصرى، قال العشرى: " نادى المصرى صاحب شعبية وجماهيرية كبيرة وفرضت شخصيتى على اللاعبين الذين تفاجأت بمستواهم الكبير خاصة الناشئين الذين أصبحوا من قوام الفريق، والمباريات المقبلة ستكون كثيرة ومضغوطة فبالتأكيد الكل أمامه الفرصة ".

وعن رحيل وادى، أكد العشرى: "لدى طموحات كبيرة مع المصرى لعمل فريق قوى يعود مجددا للانتصارات منهم محمود وادى الذى يعد من أكثر اللاعبين المهمين في الفريق، ولن أترك أي لاعب هذا الموسم لأننا محرومون من القيد، بالإضافة إلى أنه هو من القوام الأساسى ومحتاج مهاجمين كمان بجانب وادى وأوموتو".