محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء
قناة الزمالك: مرتضى يطلق اسم "طبيب الغلابة" على المسجد الجديد بالنادي
صالح جمعة: جماهير الأهلي "أحرجتني".. كهربا: نتمنى عودته بقوة
كهربا: أنا "محترف" في الأهلي.. لدي أحلام أريد تحقيقها.. والجميع يساعدني
محمود وادي: هناك اهتمام من بيراميدز والزمالك
كهربا يكشف كواليسه مع صلاح والنني في سويسرا.. وقرار العودة لمصر
محامي فيريرا: الزمالك دفع منذ أسبوع.. ولا يوجد مخاطرة لكن هناك مشاكل مستقبلًا
كهربا: أنفعل كثيراً لأنني لا أحب الخسارة.. والعودة للأهلي كان هدفي
الجنايني: سنستمر إذا طلب منا.. وسيكون هناك روابط بزمة مالية مستقلة للأندية
ميدو يهاجم فاروق جعفر بسبب ضغط المغرب على "كاف" بعد تصريحاته
طبية اتحاد الكرة: نتواصل مع الإنتاج لإجراء مسحة تأكيدية.. ومن الصعب تأجيل أي مباراة
الإنتاج الحربي يطالب بتأجيل مباراتيه أمام مصر والأهلي بسبب كورونا
العشري يفسر سبب خوض مباراتين أمام بيراميدز.. ويؤكد: وادي لن يرحل
الغندور: مرتضى منصور مسؤول عن كلامه.. وأستطيع الحفاظ على كرامتي
غياب عن القمة.. إصابة ياسر إبراهيم تهدد الأهلي بفقدانه في 5 مباريات
إكرامي: هدفي كان الرحيل عن الأهلي بطريقة تحترم المكان ومن صنعوني
الزمالك: فحص طبي لزيزو وحامد ومصطفى محمد بعد شعورهم بالإجهاد
حازم إمام: تأخر بداية فترة إعداد الزمالك أثر على الفريق.. والبدلاء لم يظهروا
الأهلي: ننتظر إخطارًا رسميًا بموعد نصف نهائي الأبطال
طبيب الأهلي: ياسر إبراهيم يغيب عن الملاعب 3 أسابيع
تدريبات إضافية لمحمد محمود ضمن كواليس مران الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. الزمالك يطلق اسم "طبيب الغلابة" على مسجد.. وإحراج جماهير الأهلي لصالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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