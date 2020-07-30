شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة.. وفزنا على التوأم بـ"السحر".. ومرتضى أشركني بالأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي والجونة السابق، أنه لم يسترح في العمل مع أي مدرب طوال مسيرته سواء كان أجنبيا أو محليا.

وهاجم شوقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2، المدربين قائلاً: "90 % من المدربين يفشلون في نادي ينتقلون لتدريب نادي آخر لاستكمال الفشل".

وأضاف: "هناك فارق بين المدرب والكوتش.. المدرب يكون جيد في المران وبمجرد بدء المباراة تنزل السوادة على عينه في الملعب".

وضرب مثالا بمؤمن سليمان مدربه السابق في الزمالك: "هو مدرب جيد وليس كوتش.. وحين فزنا بمباراة نهائي الكأس أمام الأهلي كان بروح اللاعبين وليس التكتيك الذي أعده".

ورغم ذلك أثنى شوقي السعيد على إيهاب جلال مدرب المقاصة الحالي، ومدربي الزمالك السابقين كريستيان جروس، وجيسوالدوا فيريرا، مؤكدا أنه كان يتمنى اللعب تحت قيادة فيريرا.

كما هاجم محمد حلمي مدرب الزمالك السابق: "في البداية شاركت معه ولكن بعد ذلك بقيت على مقاعد البدلاء، لم أكن أقتنع به كمدرب، وقلت له أمام اللاعبين (أنا مش مسامحك)".

وعلل عدم اقتناعه بحلمي بإحدى المواقف في مباريات القمة: "لاعبو الأهلي في ماتش قمة شافوا حسني فتحي بعيد عن مستواه بدأوا يتكلموا في الملعب "إلعب عليه".. ومحمد حلمي كان سامع كلام لاعبي الأهلي ولم يتحرك لسد الجبهة "

وأضاف: "في تلك المباراة شاركت في الشوط الثاني بأمر من مرتضى منصور رئيس النادي حيث كان يحبني".

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وزعم السعيد، أنه حين كان لاعبا في الجونة فاز فريقه على الزمالك بما أسماه "خدعة السحر": "أنور سلامة مدرب فريق الجونة وقتها كان يعلم أن التوأم حسام وإبراهيم يؤمنان بالتشاؤم والتفاؤل، فأمرنا برش مياه معدنية بشكل عشوائي أمام غرف ملابس الزمالك، وبالفعل أثرنا عليهم وفزنا بالمباراة".

واشتهر شوقي السعيد بعنفه أمام مهاجمي الخصم، حيث أكد بأنه تعمد إيذاء وليد سليمان في إحدى مباريات القمة، معللا ذلك بأنه قام بسبه، مضيفا: "اشتكيت لحسام غالي منه في الملعب، ولكن لم يتراجع وسبني مرة أخرى لأقوم بإيذائه في كرة مشتركة".

وأكمل: "في التقسيمة بمران المنتخب.. كان عماد متعب بيختارني في فريقه ليهرب من تدخلاتي القوية بعد مشاكلي الكثيرة معاه".

كما حكى عن موقف جمعه بمحمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق: "في مباراة للجونة أمام الأهلي تراجعت عن تدخل قوي ضد أبو تريكة لأنه كان ممكن يتعرض لإصابة قوية جدا وأنا أحبه.. ولو لاعب آخر كنت هلعب عادي".

ووصف شوقي السعيد مشاعره تجاه النادي الأهلي المنافس التقليدي لنادي الزمالك بـ"الكره": "أنا بكره النادي الأهلي.. لا أسيء للنادي الأهلي، ولكن أتمنى له دائما أن يخسر".

وصنّف شوقي السعيد نفسه من أفضل من المدافعين: "أنا أفضل من وائل جمعة"، معللا ذلك بأن عصام الحضري بات أسطورة وحارس عظيم لأنه لم يكن هناك دفاع قوي أمامه، مستدركا: "ولكن إبراهيم سعيد هو أفضل مدافع رأيته".

ولعب شوقي السعيد لأندية الشمس، والجونة والإسماعيلي، والزمالك، والعربي الكويتي، والاتحاد السكندري، ورجاء مطروح"، فيما لم ينضم لأي نادي هذا الموسم.

كما شارك صاحب الـ33 عاما في 3 مباريات دولية للمنتخب.