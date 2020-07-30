كهربا عن قدراته التمثيلية: "اتفرجوا على حلقة رامز جلال واحكموا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي، أنه بعد اعتزال كرة القدم من الوارد أن يتجه لمجال التمثيل ويبتعد عن كرة القدم والضغوطات المحيطة بها.

وصرح كهربا عبر قناة الأهلي "سأتجه للتمثيل في المستقبل".

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وأضاف "مازال أمامي الكثير في الملاعب، لكن كرة القدم بها ضغوط كثيرة".

ورداً على سؤال هل يمتلك قدرات في مجال التمثيل قال "اتفرجوا على حلقة رامز جلال واحكموا".

وكان كهربا ضمن ضحايا برنامج رامز جلال الأخير "رامز مجنون رسمي" في رمضان الماضي.