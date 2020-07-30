كهربا: لعبت مع الأهلي 100 دقيقة فقط.. هدفي في المغرب الأغلى.. وأحب ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



تمنى محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الاهلي تقليص عقوبته لكي يشارك مع الأهلي بشكل أكبر خلال مباريات الدوري في الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قامت بتقليص عقوبة كهربا للإيقاف 10 مباريات بدلاً من نهاية الموسم بسبب ما بدر منه في مباراة كأس السوبر الأخيرة.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة الأهلي "لم نحسم الدوري بعد، أجتهد دائما في التدريبات حتى أشارك بشكل أساسي مع الفريق، أتمنى أن يتم تقليص العقوبة لكي أشارك بشكل أكبر".

Advertisements

وتابع "كهربا: احب اللعب في مركز الجناح الأيسر لكن لا مانع من اللعب مهاجما او في مركز الجناح الأيمن حال طلب مني المدير الفني ذلك".

وواصل "كهربا: أفضل هدف في حياتي كان هدفي مع منتخب مصر في شباك منتخب المغرب بكأس أمم أفريقيا 2017".

واستمر "كهربا: لعبت مع الأهلي ١٠٠ دقيقة، سجلت ٣ أهداف وصنعت ٣ أهداف، إن شاء الله مع المشاركة الأرقام سوف تزيد، لم اقدم للأهلي حتى الأن سوى ٦٠٪؜ من مستواي".

واختتم "أحب صناع اللعب لأنهم يقومون بإيصالي للمرمى بسهولة، أحب طريقة لعب عمرو السولية وصالح جمعة وفرجاني ساسي، وعالمياً أحب كريستيانو رونالد ونيمار".