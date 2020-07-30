محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
قال صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي أن ردود أفعال جماهير الأهلي بعد عودته للتدريبات مؤخراً "أحرجته"، في حين قال محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق أن صالح ملتزم بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي قد قرر عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية من جديد بعد انتهاء التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال صالح جمعة في تصريحات عبر قناة الأهلي "كهربا من الصفقات التي تسعد أي فريق، كهربا لاعب مميز وإضافة لأي مكان وهو أخ وصديق ودائما يدعمني ويساندني".
وواصل "جماهير الأهلي رائعة، أتابع ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاهدته بعد قرار عودتي للتدريبات جعلني محرجاً من نفسي بسبب فرحة الجماهير، الأمر يمنحني إصراراً للعودة بشكل أقوى".
ومن جانبه قال كهربا "صالح جمعة ملتزم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، يتواجد في النادي مبكرا، اتمنى أن يتواجد بشكل قوي في الفترة المقبلة، الجماهير تحبه واتمنى أن يعود للمباريات وان شاء الله يكون مساهما معنا في التتويج الأفريقي".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة: جماهير الأهلي "أحرجتني".. كهربا: نتمنى عودته بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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