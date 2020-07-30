قناة الزمالك: مرتضى يطلق اسم "طبيب الغلابة" على المسجد الجديد بالنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 أكد خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، قرر إطلاق اسم الطبيب محمد مشالي المعروف بإسم "طبيب الغلابة" على المسجد الجديد بالنادي. وقال الغندور عبر تصريحات في قناة نادي الزمالك: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على المسجد الجديد بنادي الزمالك". وتوفي الطبيب محمد مشالي، المعروف بـ"طبيب الغلابة" عن عمر يناهز 76 عاما.

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