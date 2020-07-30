كهربا: أنا "محترف" في الأهلي.. لدي أحلام أريد تحقيقها.. والجميع يساعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي، أن الأهلي بمثابة كل حياته، مشيراً الى أنه يحلم بالتتويج مع الفريق بكل البطولات الممكنة.

وتعاقد الأهلي مع محمود كهربا لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير الماضي.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي رداً على هل يُفكر في الإحتراف؟ " أنا حاليا محترف في النادي الأهلي، تربيت في الأهل على عدم الخسارة، التعادل كارثة، الأهلي هو كل حياتي، احلم للتتويج معه بكل البطولات وان شاء الله حلمي يتحقق".

وواصل "في العموم لا احب الجلوس على مقاعد البدلاء، في الأهلي لم اعترض على جلوسي بين البدلاء، لا يوجد مشكلة، الجميع في الجهاز الفني يساعدني بشكل كبير، مرتاح نفسيا وبالتالي لا مشاكل".

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وأكمل "لا أريد الرحيل عن الأهلي مهما حدث حتى لو "هشيل كور"، أنا من ابناء التالتة شمال، حلمي تحقق باللعب للأهلي والعودة له من جديد".

وصرح "عندما كنت لاعبا في الزمالك كانت جماهير الأهلي دائما تقول لي ستعود لبيتك يوما ما عندما يلتقطون الصور معي".

وشدد "أحترم وأقدر جماهير الزمالك، لم أقصر معهم ولم يقصروا معي".

وعن دوري أبطال أفريقيا قال "الجميع في النادي يحلم بالتتويج الأفريقي، نجتهد ونتدرب بشكل قوي، نريد تحقيق اللقب، في الأهلي تربينا على المكسب، التعادل كارثة، بالتأكيد نظاب الذهاب والإياب مفيد لنا، لكن نريد الفوز باللقب في النهاية".