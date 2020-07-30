محمود وادي: هناك اهتمام من بيراميدز والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمود وادي مهاجم المصري بأنه يترك كافة الأمور المالية والتفاوضية لوكيل أعماله، قائلًا أن بيراميدز والزمالك يهمتان بالحصول على خدماته، لكن لا يوجد أي شيء مؤكد حتى الآن على حد تعبيره.

وقال وادي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "وكيل أعمالي يقوم بدوري في الأمور المالية، لكن أنا دوري في الملعب، والشرط الجزائي في عقدي 50 مليون جنيه في مصر، و2 مليون دولار خارج مصر."

وتابع: "أنا أبحث عن الأفضل وفي النهاية أنا لاعب محترف أتيت من بلد أخر إلى هنا، وحيث أتواجد سوف أبذل كل ما لدي من جهد، وطالما تواجدت في المصري سأقدم أفضل ما لدي من أجل الفريق."

وواصل: "عقدي مع المصري مستمر لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.. بيراميدز والزمالك حصل اهتمام من جانبهم، لكن المؤكد بالنسبة لي أنا لا أعرفه، وكل هذه الأمر مسئولية وكيل أعمالي."