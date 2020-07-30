كهربا يكشف كواليسه مع صلاح والنني في سويسرا.. وقرار العودة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



وقال كهربا في تصريحات عبر قناة الأهلي "عندما احترفت في سويسرا عن طريق نادي لوزيرن معاراً من صفوف إنبي كنت في سن الـ19، الأمور كانت صعبة بكل تأكيد، كنت أعاني بسبب اللغة".

وأكمل "كنت أتواصل مع محمد صلاح ومحمد النني وقت كانا في بازل، الثنائي ساعدني كثيراً، الحياة مختلفة في سويسرا، التدريبات في العاشرة صباحاً والحياة تنتهي في السابعة مساء".

واستمر "تلعب مباراة كل اسبوع، أحب المشاركة بشكل مستمر، أول مباراتين لي جلست على مقاعد البدلاء، تواصلت مع صلاح وقلت له سأرحل".

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وعلق "ضاحكاً" "قلت لصلاح هل هناك دقيقة معينة لإجراء التغيرات هنا".

وأضاف "لعبت عدد من المباريات المتتالية بعد ذلك وسجلت 7 أهداف وتألقت، حدثت مشكلة مع مدير الكرة وقررت العودة لإنبي من جديد ثم عدت لسويسرا عن طريق جراسهوبرز".

وتابع "انتقلت لجراسهوبرز على سبيل الإعارة بنية البيع، أيضا لم يتم الاستعانة بي في التشكيل الأساسي، قررت انهاء مشواري الاحترافي والعودة لإنبي".

واختتم "لعبت مع إنبي 6 أشهر وتألقت، لم أندم على قرار العودة لمصر، كنت أريد بداية الطريق بشكل أفضل، تلقيت عروضاً من الأهلي والزمالك، كنت قريباً من الأهلي، حدثت بعض الظروف، وانتقلت للزمالك وقتها".