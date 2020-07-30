محامي فيريرا: الزمالك دفع منذ أسبوع.. ولا يوجد مخاطرة لكن هناك مشاكل مستقبلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح جونسالو ألميدا محامي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، بأنهم حصلوا على المسحتقات التي نص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالغرامة موضحًا أنه لا يوجد أي مخاطر على النادي حاليًا لكن هناك مشكلة مستقبلًا.

وقال محامي فيريرا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كانت اجراءات قضائية طويلة بدأت في نوفمبر 2015، وبعد 5 سنوات من العمل على هذا الأمر، وفي النهاية صدر القرار من فيفا، وبعد ذلك تم تأكيده من لجنة الانضباط لغلق هذه القضية مع الزمالكز"

وتابع :"القرار النهائي هو منح مستحقات فيريرا ومساعديه والسماح له بتلقي تعويض مالي من الزمالك، وهو كان ينبغي دفعه منذ عام 2018."

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وأضاف :"لن استطيع أن أعلن عن التفاصيل المالية على الإطلاق، لكن هناك بعض المدفوعات متعلقة بنسبة 5% في العام لحسابها على مدار 5 سنوات يتم إضافتها للمبلغ الذي تم فرضه كغرامة."

وأوضح، قائلًا: "الزمالك دفع منذ أسبوع مضى كافة المستحقات الخاصة بفيريرا وبناء عليه لن يكون هناك عقوبات على الإطلاق ضد النادي، وبالتالي هو استغرق وقت طويل لكن في النهاية دفعها بالفوائد المستحقة عن تأخير 5 سنوات."

واختتم بالتحذير من أمر مستقبلي، قائلًا: "الزمالك مؤسسة كبيرة، ولا يوجد مخاطرة الآن، لكن نظرا لنقص المعلومات الفنية لدى الخبراء القانونيين هنا يحدث أخطاء في بعض الأحيان وهذا قد يكون مشكلة في المستقبل."