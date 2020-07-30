روى جونسالو ألميدا محامي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، تفاصيل دعوى موكله وجهازه المعاون ضد القلعة البيضاء.
وقال ألميدا في مداخلة مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم:"دعوى فيريرا وجهازه المعاون ضد الزمالك بدأت منذ 2015 الدعوى انتهت بإلزام الزمالك بدفع تعويض لفيريرا".
وأضاف: "فضل عدم الحديث عن قيمة الغرامةالموقعة ضد الزمالك، لكن العقوبة تتضمن سداد الزمالك 5% فائدة تأخير عن كل سنة منذ 2015".
وأتم: "الزمالك قام بسداد قيمة الغرامة كاملة لـ فيريرا وجهازه والقضية انتهت فعليا، وضعف المعلومات الفنية للفريق القانوني للزمالك كان سببا في هذه الغرامات".
كانت هذه تفاصيل خبر محامي فيريرا يروي تفاصيل دعوى موكله ضد الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.