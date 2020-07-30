محامي فيريرا يروي تفاصيل دعوى موكله ضد الزمالك

روى جونسالو ألميدا محامي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، تفاصيل دعوى موكله وجهازه المعاون ضد القلعة البيضاء.

وقال ألميدا في مداخلة مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم:

"دعوى فيريرا وجهازه المعاون ضد الزمالك بدأت منذ 2015 الدعوى انتهت بإلزام الزمالك بدفع تعويض لفيريرا".

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وأضاف: "فضل عدم الحديث عن قيمة الغرامة

الموقعة ضد الزمالك، لكن العقوبة تتضمن سداد الزمالك 5% فائدة تأخير عن كل سنة منذ 2015".

وأتم: "الزمالك قام بسداد قيمة الغرامة كاملة لـ فيريرا وجهازه والقضية انتهت فعليا، وضعف المعلومات الفنية للفريق القانوني للزمالك كان سببا في هذه الغرامات".