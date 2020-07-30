شوقي السعيدلاعب الزمالك السابق: أنا بكره الأهلي

صرح شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، صباح اليوم السبت، بأنه يكره الأهلي، متمنيًا لهم الخسارة في جميع مبارياته.
وقال شوقي في حوار له في برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق: "في مباراةالزمالك والأهلي، التي خسرنا بها بهدفين نظيفين، كنت متأكد من أنني سألعب المباراة واللاعبين كلهم كانو متأكدين من ذلك، ولكن حسني فتحي هو من لعب المباراة".
وأضاف شوقي في تصريح ناري: "أن بكره النادي الأهلي أوي، مبحبوش، لا أريد أن يكسب الأهلي في مباراياته، ولا أريد تجميل الكلمات"، وحاول المحاور أن يرجعه عن تعبير الكره في كرة القدم ، ولكن اللاعب أصر على التعبير قائلا: "لا عادي برده، أنا بكرهه".
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