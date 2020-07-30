وزير الرياضية البريطاني يعلن موعد عودة الجماهير إلى الملاعب الإنجليزية

أعلن نيجيل هادلستون وزير الرياضة البريطاني، عن موعد عودة الجماهير إلى الملاعب الإنجليزية، بعد أن غابوا عن حضور اللقاءات منذ مارس الماضي.

وقال هادلستون إن تاريخ 1 أكتوبر سيشهد عودة جزئية

للجماهير لملاعب البريمييرليج الذي يبدأ 12 سبتمبر كما ذكر بأن مباريات الدوري النسائي ولقاء الدرع الخيرية ستكون بمثابة تجربة لقياس جدية الجماهير بخصوص التباعد الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤجل عودتهم أكثر.

يذكر أن النشاط الرياضي توقف في إنجلترا والعالم بأثره في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم استكمل البطولة الإنجليزية والبطولات الأخري بعد ذلك بدون جماهير حفاظا علي سلامتهم وأرواحهم .