علي جبر: بيراميدز لايخشى أي منافس وهدفه لقب الكونفدرالية

أكد علي جبر لاعب بيراميدز الحالي، أن فريقه يسعى للحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الحالي، موضحا أنهم سيلعبون تحت أي ظرف، دون الخوف من أي منافس مهما كانت قوته.
وعن خوض نهائيات الكونفدرالية في المغرب أوضح علي جبر أنه كان يتمنى أن تسير الأمور على طبيعتهاوألا يدخل أي تعديل في شكل البطولة حتى المباراة النهائية لتقام جميعها ذهابا وإيابا ولكن بسبب الظروف الحالية سيضطر الفريق لعب مباراة واحدة في نصف النهائي أمام حوريا كوناكري والقرار له ميزات تتمثل في خوض اللقاء بملعب جيد وفي أجواء مناسبة كما أن مباراة إياب نصف النهائي كانت ستكون في غينيا، والعيب أنها مواجهة واحدة وبها بعض المخاطر ولكن في النهاية بيراميدز هدفه اللقب ولا يخشى أي منافس وسيلعب تحت أي ظرف.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق قد أعلن عن إقامة مباريات الكونفدرالية الإفريقية المتبقية بالمغرب، والتي تبقي بها دورين النهائي ونصف لنهائي.
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