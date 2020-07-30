علي جبر: لا ننظر لاسم المنافس في المباريات الودية

أكد علي جبر لاعب نادي بيراميدز الحالي، أن لاعبي الفريق لا ينظرون إلى اسم المنافس في اللقاءات الودية ودائما ما يلعبون بجدية، وكأنها مباراة على ثلاث نقاط في الدوري.
وعن مواجهة طنطا في بداية مشوار الفريق بالدوري أوضحعلي جبر، أن بيراميدز لا ينظر لاسم المنافس ويرى أن كل لقاء في الدوري بثلاث نقاط ولا بد من الفوز بها والتقدم في جدول ترتيب المسابقة، مشيرا إلى أن بيراميدز يحترم كل المنافسين وهدفه اللعب بكل قوة حتى آخر لحظة ويسعى للفوز بكل النقاط المتاحة في الدور الثاني.
يذكر أن بيراميدز لعب مباراة ودية أمام المصري أمس الأربعاء على ملعب برج العرب، وفاز بهدف نظيف، وذلك في إطار الاستعدادات لعودة الدوري الممتاز الذي سينطلق في السادس من أغسطس المقبل .
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