ميدو: ما قاله فاروق جعفر "فضيحة"

أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، أن ما قاله فاروق جعفر لاعب القلعة البيضاء السابق "فضيحة" موضحا أن الفرق المصرية تكسب البطولات بنزاهة وليس بفساد الحكام. وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس": "ما قاله الكابتن فاروق جعفر فضيحة، وعُمر ما فريق مصري كسب بطولة بسبب مجاملة الحكام، بل بالعكس ياما الحكام أضاعت بطولات ظُلماً على الأندية والمنتخبات المصرية." بطولة بسبب مجاملة الحكام، بل بالعكس ياما الحكام أضاعت بطولات ظُلماً على الأندية والمنتخبات المصرية." وكان فاروق جعفر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أدلى بتصريحات عبر قناة الزمالك قائلًا: "منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عدة، وأتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى". التحكيم وبمجاملات عدة، وأتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى". وأضاف: "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسألون اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء، أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية".

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