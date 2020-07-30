علي جبر: جاهزون لاستئناف الدوري

أكد علي جبر لاعب بيرميدز، أن لاعبي الفريق جاهزون لعودة الدوري واستئناف المباريات، بعد فترة إعداد قوية، وخوض أربع مباريات ودية في إطار الاستعدادات.

وقال علي جبر المدافع الدولي لنادي بيراميدز إن فريق الكرة بات جاهزا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد فترة الإعداد القوية والشاقة والتي خاضها اللاعبون طوال

الفترة الماضية وخوض معسكرين ولعب ٤ مباريات ودية غاية في القوة والندية ومع استكمال التدريبات سيصل اللاعبون لنسبة ٩٠٪؜ من حالتهم الفنية والبدنية قبل خوض أول مباراة رسمية في الدوري أمام طنطا بالجولة ١٩ أغسطس.

أوضح جبر في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن الفريق يخطوا مراحل إعداده بشكل تدريجي ويسير خطوة تلو أخرى نحو الاستعداد بكل قوة وظهر المستوى جيدا في المباريات الودية الأربعة، والشكل سيتحسن أكثر مع بدء المنافسات الرسمية والدوري الممتاز، مشيدا بحالة لاعبي الفريق وتركيزهم الشديد في التدريبات والمعسكر والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وخارجه، وظهر نتيجة ذلك الأداء داخل الملعب فنيا وبدنيا بصورة مميزة