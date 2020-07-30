يوفنتوس يسقط أمام كالياري بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

فاز فريق كالياري علي نظيره يوفنتوس بثنائية نظيفة ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي .

افتتح أهداف المباراة لوكا جاليانو لاعب كاليري في الدقيقة 8، بعد أن استلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بلمسة رائعة

سكنت شباك بوفون حارس مرمي اليوفي.

ثم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، تمكن سيميونس لاعب كالياري من إضافة الهدف الثاني في هجمة مرتدة نفذها لاعبو الفريق ببراعة لتصل الكرة إلي

سيميوني لينطلق إلى حدود منطقة الجزاء من الخارج ويسدد كرة قوية سكنت شباك البيانكونيري.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد كالياري إلي النقطة 45 محتلا المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يبقي يوفنتوس في الصدارة برصيد 83 نقطة ، حاسما لقب الكالتشيو بالموسم الحالي.

وتعتبر تلك هي المباراة الأولي الذي يتقلي فيها يوفنتوس هدفين في الشوط الأول منذ عام 2017 .