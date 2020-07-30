تصعيد 9 ناشئين للفريق الأول بـ"المقاولون"

يواصل نادي المقاولون العرب، سياسة الاعتماد على قطاع الناشئين بالنادي، وقام الجهاز الفني للفريق الأول لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس بتصعيد بعض من اللاعبين الناشئين المميزين.
قرر الجهاز الفني بالفريق الأول بتصعيد كلا من: الحارس محمد سيحة فريق 2001، يوسف حسن مهاجم فريق 2003، وزياد طلبه مهاجم 2001 ومحمود تايسون مهاجم 2001 ومصطفى الشاذلى ظهير أيمن 2002، خالد احمد سردباك 2001، محمد مصطفى مهاجم 2002.
وقام عماد النحاس بإشراك بعضهم خلال المبارياتالودية واحرز زياد طلبه هدف التعادل خلال مباراة ذئاب الجبل أمام اسوان في المباراة الودية الأولى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما، فيما سجل يوسف حسن هدف التعادل لذئاب الجبل، أمام أسوان خلال المباراة الودية الثانية بينهم، والتي انتهت بنتيجة ١-١ أيضًا. وأكد النحاس، بأن قطاع الناشئين بنادي المقاولون، يمتلك عناصر مميزة، وقرر اعطاهم فرصة المشاركة مع الفريق الأول من اجل اكتساب الخبرات، وأخذ الثقة، مؤكدًا بأنه سيكون لهم مستقبل واعد.
على الجانب الآخر، تعادل المقاولون العرب، أمام الجونة، خلال المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، عـلى استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن الاستعدادات لعودة الدوري الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.
تعتبر تلك المباراة الودية الثالثة لذئاب الجبل بعد خوضه مباراتين أمام أسوان وديًا، انتهت المباراة الأولى والثانية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. ويحتل فريق المقاولون العرب، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.
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