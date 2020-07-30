تصعيد 9 ناشئين للفريق الأول بـ"المقاولون"

يواصل نادي المقاولون العرب، سياسة الاعتماد على قطاع الناشئين بالنادي، وقام الجهاز الفني للفريق الأول لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس بتصعيد بعض من اللاعبين الناشئين المميزين.

قرر الجهاز الفني بالفريق الأول بتصعيد كلا من: الحارس محمد سيحة فريق 2001، يوسف حسن مهاجم فريق 2003، وزياد طلبه مهاجم 2001 ومحمود تايسون مهاجم 2001 ومصطفى الشاذلى ظهير أيمن 2002، خالد احمد سردباك 2001، محمد مصطفى مهاجم 2002.

وقام عماد النحاس بإشراك بعضهم خلال المباريات

الودية واحرز زياد طلبه هدف التعادل خلال مباراة ذئاب الجبل أمام اسوان في المباراة الودية الأولى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما، فيما سجل يوسف حسن هدف التعادل لذئاب الجبل، أمام أسوان خلال المباراة الودية الثانية بينهم، والتي انتهت بنتيجة ١-١ أيضًا. وأكد النحاس، بأن قطاع الناشئين بنادي المقاولون، يمتلك عناصر مميزة، وقرر اعطاهم فرصة المشاركة مع الفريق الأول من اجل اكتساب الخبرات، وأخذ الثقة، مؤكدًا بأنه سيكون لهم مستقبل واعد.

على الجانب الآخر، تعادل المقاولون العرب، أمام الجونة، خلال المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، عـلى استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن الاستعدادات لعودة الدوري الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

تعتبر تلك المباراة الودية الثالثة لذئاب الجبل بعد خوضه مباراتين أمام أسوان وديًا، انتهت المباراة الأولى والثانية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. ويحتل فريق المقاولون العرب، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.