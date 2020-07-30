كالياري يلقن “البطل” يوفنتوس الخسارة السادسة في الدوري الايطالي

أسقط فريق “كالياري” ضيفه بطل الدوري الايطالي “يوفنتوس” بثائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول “سردينيا ارينا”.

وقدم “يوفنتوس” اداءًا باهتًا كما هو الحال في المباراة الماضية امام “سامبدوريا” والتي كانت سببًا في تتويجه رسميًا بلقب الاسكوديتو للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه.

وتعلم “كالياري” الدرس من سامبدوريا، ولم يتراجع إلى الدفاع، بل بادر بالهجوم فكان له ما أراد، حيث سجل المهاجم الشاب “لوكا جاجليانو” هدف السبق عند الدقيقة الثامنة.

وتراجع “كالياري” قليلاً من أجل المحافظة على تقدمه في النتيجة ونجح في ذلك، حتى أتى “جيوفاني سيميوني” بالهدف الثاني بتسديدة صاروخية عجز جانلويجي بوفون في التعامل معها قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقة.

وكما كان متوقع دخل يوفنتوس الشوط الثاني مندفعًا إلى الهجوم، وصنع لاعبوه العديد من الفرص إلا ان تألق الحارس “أليسيو كراجنو” حال بينهم وبين معانقة الشباك، لتنتهي المباراة بفوز كالياري بهدفين مقابل لا شيء.

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وشارك النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” في المباراة كاملة، على أمل ان يسجل ولو هدفين على كالياري من أجل ملاحقة “شيرو إيموبيلي” على جائزة هداف الدوري الايطالي والحذاء الذهبي ولكنه فشل في تحقيق ذلك.

وسجل المهاجم الدولي الإيطالي “ايموبيلي” هدفًا في مرمى “بريشيا” اليوم ليعزز صدارته لجدول هدافي الدوري الايطالي برصيد 35 هدف، مبتعدًا عن أقرب منافسيه “رونالدو” بأربعة اهداف، ومتخطيًا رقم مهاجم “بايرن ميونخ” روبرت ليفاندوفسكي كأكثر مهاجم تسجيلاً للأهداف هذا الموسم على مستوى الدوريات، ليقترب اكثر من اي وقت مضى من تحقيق جائزة الحذاء الذهبي.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 83، وبفارق 4 نقاط عن “الإنتر” الذي حقق الفوز على “نابولي” أمس الثلاثاء، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “أتالانتا” الذي انتصر هو الاخر على “بارما” لحساب الجولة ذاتها.

بينما ارتفع رصيد “كالياري” إلى النقطة 45، ليقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز العاشر “فيورنتينا” إلى نقطة واحدة قبل جولة على غروب شمس موسم 2019 عن الدوري الايطالي.

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