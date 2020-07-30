رياضة | تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني مضيفه مانشستر سيتي، في إطار مباريات العودة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأغلق النادي الملكي صفحة التتويج بالدوري الإسباني، ليتوجه نحو بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة يوم 7 أغسطس المقبب.

وسيكون النادي الملكي أمام مهمة تجاوز نتيجة مواجهة الذهاب، والتي خسرها النادي الملكي بهدفين مقابل هدف على أرضيه ميدانه بملعب "سانتياجو بيرنابيو" في شهر فبراير الماضي.

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وسيفقد النادي الملكي عدة نجوم مؤثرة خلال المباراة، لعل أبرزهم قائد دفاعات الفريق سيرجيو راموس، الذي تلقى بطاقة حمراء في لقاء الذهاب.

كما سيفتقد النادي الملكي لجهود المهاجم الدومنيكي ماريانو دياز، والذي أظهرت الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا إيجابية عينته، ليدخل في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

أيضاً سيغيب المدافع ناتشو فيرنانديز بسبب الإصابة وعدم اكتمال شفاؤه، بينما سيعود البرازيلي مارسيلو مرة أخرى، إلا أن قرار مشاركته يبقى في يد المدرب زين الدين زيدان.