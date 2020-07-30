رياضة | قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شادي محمد لاعب الأهلي السابق أنه في أحد المواسم وكان الأحمر حسم لقب الدوري المصري، طالب احد اللاعبين تفويت المباراة لتفادي الهبوط.

وأضاف شادي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن جوزيه في تلك المباراة خاضها بالتشكيل الأساسي واحد اللاعبين في الفريق المنافس تحدث معنا بتفويت تلك المباراة لكي لا يهبط فريقه لكننا رفضنا الأمر نهائيا وقدمنا مباراة قوية وانتهت بالتعادل.

وتابع أن الفريق المنافس استطاع البقاء في الدوري بعد حصوله على هذه النقطة من تلك المباراة.

يذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا وستنطلق المباريات بمواجهة قوية بين الزمالك والمصري فى السادس من أغسطس المقبل.