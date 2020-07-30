رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتلى تشيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، بعدما قاد فريقه للفوز على بيريشيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز.

وأضاف إيموبيلي هدفًا إلى رصيده التهديفي، ليرتفع إلى 35 هدفًا، ليقترب من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الأوروبية موسم 2019-2020.

فيما اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من خسارة لقب هداف الدوري الإيطالي، بعدما تلقى فريقه هزيمة مفاجأة على يد فريق كالياري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس بنظيره روما، بينما سيكون لاتسيو على موعد مع فريق نابولي، في أخر جولات الدوري الإيطالي الممتاز.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:-

1- تشيرو إيموبيلي، لاتسيو 35 هدف

2- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس 31 هدف

3- روميلو لوكاكو، الإنتر 23 هدف

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4- كابوتو، ساسولو 21 هدف

5- دوفان زاباتا، أتالانتا 18هدف

6- لوريس مورييل، أتالانتا 18 هدف

7- جواو بيدرو، كالياري 18 هدف

8- أندريا بيلوتي، تورينو 16 هدف

9- إدين دجيكو، روما 16 هدف

10- يوسيب إيليتشيتش، أتالانتا 15 هدف

11- دومينيكو بيراردي، ساسوولو 14 هدف

12- لاوتارو مارتينيز، إنتر 14 هدف